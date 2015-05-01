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Ezan
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Asi ve asabi bir genç olan Ali, hiçbir işte tutunamamaktadır. İşinden kovulduğu bir akşam aşırı alkol aldığı bardan çıkışta bir kız çocuğuna çarpar ve kaçar. Olay yerinde düşürdüğü yüzük kullanılarak yapılan büyü sonrasında annesini kaybeden Ali köyüne dönmeye karar verir. Amcasının oğlu Mehmet’le define aramaya çıktıklarında cinler tarafından kaçırılırlar. Bunun üzerine eşi Zeynep ve yakın arkadaşı Cengiz, Ali’yi aramak için köye gelir.
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