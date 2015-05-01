Asi ve asabi bir genç olan Ali, hiçbir işte tutunamamaktadır. İşinden kovulduğu bir akşam aşırı alkol aldığı bardan çıkışta bir kız çocuğuna çarpar ve kaçar. Olay yerinde düşürdüğü yüzük kullanılarak yapılan büyü sonrasında annesini kaybeden Ali köyüne dönmeye karar verir. Amcasının oğlu Mehmet’le define aramaya çıktıklarında cinler tarafından kaçırılırlar. Bunun üzerine eşi Zeynep ve yakın arkadaşı Cengiz, Ali’yi aramak için köye gelir.