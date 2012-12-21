F Tipi Film
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Gösterim Tarihi :21 Aralık 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Duruşu ve dinamikleriyle sadece müzik tarihi değil, siyasi tarihimizde de kendine önemli bir yer edinen Grup Yorum tarafından geliştirilen bu proje, binlerce kişinin kurban olduğu bir drama odaklanıyor. F tipi hapishanelerin kapalı kapılarının ardında yaşananları beyaz perdeye aktaran film 10 farklı yönetmenin imzasını taşıyor. Ezel Akay, Barış Pirhasan, Sırrı Süreyya Önder, Reis Çelik, Hüseyin Karabey, İlksen Başarır, Aydın Bulut, Vedat Özdemir, Mehmet İlker Altınay ve Grup Yorum'un yer aldığı projede her yönetmen kendi senaryosunu yazıp 10 dakikalık bir kısa filmle beyazperdeye aktarıyor.
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Yorumlar
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F TİPİNİ KÖTÜLÜYOLAR AMA SİZE SÕYLEYİM ASİL İŞKENCE E TİPLERİNDE F TİPLERİ TATİL YERLERİ VALLA
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Saklanılan, kaçılan ve hep üzeri örtülmeye çalışılan bir gerçeği tokat gibi yüzümüze vuruyor bu film. İnsanlık onuru elbet bir gün işkenceyi yenecek ama biz susarak, başımızı çevirerek kaybettiğimiz onurumuzu nasıl geri alacağız meçhul. Kuru bir propagandadan ziyade içimizde bir yerlerde saklanan vicdanımıza dokunmaya çalışan ve bunu yaparken de yüreğimizi kanatan bir film. Emeği geçen herkese sonsuz sevgiler. Yüreğinize sağlık.
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Hayatımda izlediğim en sıkıcı filmdi. O kadar yönetmen bir araya gelip bu filmi mi ortaya çıkartmış merak ettim doğrusu. Para ve zaman kaybından başka bir şey değil.
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Kesinlikle kaçırılmaması gereken bir film... Hem sinema tekniği açısından hem işlendiği konu itibariyle sinema sanatına bir yenilik getirmiştir. Oyunculuk beklentimin çok çok üstündeydi, özellikle Fırat Tanış canlandırdığı karakterle bütünleşmiş... Bunun dışında film kesinlikle kuru propaganda yapmıyor , çok güçlü bir konusu olmasına rağmen duygu sömürüsünden bilinçli bir biçimde uzak durulmuş ve vermek istediği mesajı etkili bir biçimde vermiş... Gösterimden kalkmadan izlemenizi tavsiye ederim...
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film gerçekleri anlatıyor meraklısına tavsiye ederim