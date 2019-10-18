Facia Üçlü - Karışma Bende

Facia Üçlü, birbirinden bitirim olan üç arkadaşın yaşadığı maceraları konu ediyor. Genç bir adam olan Emre, dedesinden kalan mirası bir an önce ele geçirmenin hayalini kurar. Emre, talihsiz tesadüfler sonucu tanıştığı ve hayatın yükünü birlikte göğüslediği iki arkadaşı ile birlikte dedesinden kalan tarlaları almak için yola koyulur. Gençler türlü oyunlarla tarlaların üzerine konmayı planlar. Fakat Emre, muhtarın kızına gönlünü yaptırınca tüm plan alt üst olur. Köye geliş amacını unutan Emre, arkadaşlarının yardımı ile kızın gönlünü çalmaya çalışır. Fakat bu iş sandıkları kadar kolay olmaz. Kızı elde etmeye çalışırken kendilerini bir anda araba yarışının içerisinde bulan üç arkadaş başlarını türlü belalar açar. Sosyal medya fenomeni olan Sefa Kındır, Mami Emen ve Emre Gül’ün başrolünde yer aldığı Facia Üçlü’nün yönetmen koltuğunda Ramazan Özer oturuyor. Senaryosunu Gurbet Gurur Cantürk’ün kaleme aldığı komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Oral, Hülya Şen, Yakup Yavru gibi isimler yer alıyor.