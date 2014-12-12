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Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

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Fragmanlar


Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Yazar Arif tam da kadınları ve aşkı anlamaya çalıştığı bir sırada Müzeyyen’e rastlar. Arif’e göre, kadınlar kendilerinden söz etmeyi severler, Fakat Müzeyyen hep Arif’i konuşturur. Müzeyyen saçlarını kendisi keser, iyi bir kadın olmak istemez, konuşurken gözlerini kaçırmaz. Sonunda Müzeyyen, kitabını bitirmeye çalışan Arif’e büyük acılar ve bu acıların içinde de aradığı cevapların bazılarını verecektir.

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Yorumlar

  • Harika bir film.

  • Yüzümde bi gülümsemeyle izledim )

  • çok irenç

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Oyuncular ve ekip

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