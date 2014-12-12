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Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
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- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :12 Aralık 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Yazar Arif tam da kadınları ve aşkı anlamaya çalıştığı bir sırada Müzeyyen’e rastlar. Arif’e göre, kadınlar kendilerinden söz etmeyi severler, Fakat Müzeyyen hep Arif’i konuşturur. Müzeyyen saçlarını kendisi keser, iyi bir kadın olmak istemez, konuşurken gözlerini kaçırmaz. Sonunda Müzeyyen, kitabını bitirmeye çalışan Arif’e büyük acılar ve bu acıların içinde de aradığı cevapların bazılarını verecektir.
Galeri
Yorumlar
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Harika bir film.
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Yüzümde bi gülümsemeyle izledim )
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çok irenç
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