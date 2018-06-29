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Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu

Extraordinary Journey of the Fakir

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Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Yapım Yılı :2018
  • Gösterim Tarihi :29 Haziran 2018

 

Filmin Konusu

"Bir IKEA Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu" adlı romandan uyarlanan film Aja'nın annesinin ölümünün ardından babasını bulmak için Fransa'ya gitmesini anlatıyor.

Galeri

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