Sinema>Film Arşiv > Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu - Extraordinary Journey of the Fakir
Fakir: Bir Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu
Extraordinary Journey of the Fakir
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :29 Haziran 2018
Filmin Konusu
"Bir IKEA Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu" adlı romandan uyarlanan film Aja'nın annesinin ölümünün ardından babasını bulmak için Fransa'ya gitmesini anlatıyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.