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Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?
Fantastic Beasts and Where to Find Them
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :18 Kasım 2016
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- Müzik :
- Süre :133 dk.
Filmin Konusu
Harry Potter filmlerinden tanıdığımız yönetmen David Yates'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Newt Scamander'ın büyülü bavulundaki nesli tükenmekte olan sihirli yaratıkların, bavulun içerisinden kaçarak Amerika sokaklarına taşması sonrası yaşanan maceraları anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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beklentimin altındaydı.
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İzlerken inanılmaz sıkıldım,yönetmenine aldanıp gittik fakat hayal kırıklığı oldu. Konusu yok,oyunculuk kötü ,sürükleyiciliği yok , gitmeyin zamanınıza yazık.
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Aptal bir filmdi, Harry Potter nerde bu nerde. Sıkıldım, efektler de imax izlememe rağmen iyi degildi.
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adamlar yapıyor abiiiii
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