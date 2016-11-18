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Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

Fantastic Beasts and Where to Find Them

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Fragmanlar


Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Harry Potter filmlerinden tanıdığımız yönetmen David Yates'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Newt Scamander'ın büyülü bavulundaki nesli tükenmekte olan sihirli yaratıkların, bavulun içerisinden kaçarak Amerika sokaklarına taşması sonrası yaşanan maceraları anlatıyor.

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Yorumlar

  • beklentimin altındaydı.

  • İzlerken inanılmaz sıkıldım,yönetmenine aldanıp gittik fakat hayal kırıklığı oldu. Konusu yok,oyunculuk kötü ,sürükleyiciliği yok , gitmeyin zamanınıza yazık.

  • Aptal bir filmdi, Harry Potter nerde bu nerde. Sıkıldım, efektler de imax izlememe rağmen iyi degildi.

  • adamlar yapıyor abiiiii

  • İzliyen varsa yorum yapsın

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Oyuncular ve ekip

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