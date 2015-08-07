Fantastik Dörtlü
Fantastic Four
- IMDB Puanı : 4.3 / 10
- Filmin Puanı : 4.6 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :7 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Marvel’ın en uzun soluklu süper kahraman takımı olan Fantastik Dörtlü, dört gencin alternatif ve aynı zamanda tehlikeli bir boyuta ışınlanmasıyla, olağanüstü fiziksel değişimlere uğramalarını konu alıyor. Onlar artık karmakarışık olan hayatlarını yoluna sokup yeni edindikleri yeteneklerini kullanarak bir takım olarak hareket etmeyi öğrenmeli ve dünyayı tehdit eden eski dostlarına birlikte karşı gelmelidirler.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
Gördüğüm en kötü marvel filmi
-
Berbat sakın gitmeyin
-
evde durmaktan sıkılan varsa, illa sinemaya gidip bişiler izleyim diyorsanız izleyebilirsiniz. konu ve aksiyon bakımından biraz cılız kalmış, bütçesimi yeterli gelmedi paralarımı kalmadı anlamadım, ihtiyaçları olduğunu bilsem üç-beş kuruş bağış yapardım en azından iyi bir film yapsınlarda sinemaya iyi bir film gelsinde gideyim demekten kurtulayım :). X-man first class'a ulaşması imkansız. pek sinemada izlenebilecek bir film değil emin olun. ama tamamen kötülemek de doğru değil. inşallah devam edeceklerse konu ve aksiyon bakımından biraz daha emek ve para sarfetmeleri gerekir.
-
Filim nasıl. İzleyenler yorum atabilirmi
-
Neden varolan filmleri isitip isitip onumuze koyarlar anlamiyorum. Kesinlikle yeterli izleyici sayisina ulasmayacaktir