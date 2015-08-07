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Fantastik Dörtlü

Fantastic Four

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Fantastik Dörtlü
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.3 / 10
  • Filmin Puanı : 4.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Marvel’ın en uzun soluklu süper kahraman takımı olan Fantastik Dörtlü, dört gencin alternatif ve aynı zamanda tehlikeli bir boyuta ışınlanmasıyla, olağanüstü fiziksel değişimlere uğramalarını konu alıyor. Onlar artık karmakarışık olan hayatlarını yoluna sokup yeni edindikleri yeteneklerini kullanarak bir takım olarak hareket etmeyi öğrenmeli ve dünyayı tehdit eden eski dostlarına birlikte karşı gelmelidirler.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Gördüğüm en kötü marvel filmi

  • Berbat sakın gitmeyin

  • evde durmaktan sıkılan varsa, illa sinemaya gidip bişiler izleyim diyorsanız izleyebilirsiniz. konu ve aksiyon bakımından biraz cılız kalmış, bütçesimi yeterli gelmedi paralarımı kalmadı anlamadım, ihtiyaçları olduğunu bilsem üç-beş kuruş bağış yapardım en azından iyi bir film yapsınlarda sinemaya iyi bir film gelsinde gideyim demekten kurtulayım :). X-man first class'a ulaşması imkansız. pek sinemada izlenebilecek bir film değil emin olun. ama tamamen kötülemek de doğru değil. inşallah devam edeceklerse konu ve aksiyon bakımından biraz daha emek ve para sarfetmeleri gerekir.

  • Filim nasıl. İzleyenler yorum atabilirmi

  • Neden varolan filmleri isitip isitip onumuze koyarlar anlamiyorum. Kesinlikle yeterli izleyici sayisina ulasmayacaktir

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Oyuncular ve ekip

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