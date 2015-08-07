Marvel’ın en uzun soluklu süper kahraman takımı olan Fantastik Dörtlü, dört gencin alternatif ve aynı zamanda tehlikeli bir boyuta ışınlanmasıyla, olağanüstü fiziksel değişimlere uğramalarını konu alıyor. Onlar artık karmakarışık olan hayatlarını yoluna sokup yeni edindikleri yeteneklerini kullanarak bir takım olarak hareket etmeyi öğrenmeli ve dünyayı tehdit eden eski dostlarına birlikte karşı gelmelidirler.