Fatih´in Fedaisi: Kara Murat
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- Filmin Puanı : 6.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Kara Murat, yağız, güçlü ve genç bir akıncı beyidir. Osmanlı ve Bizans İmparatorlukları arasında Sırbistan’da geçen savaşta tek başına savaşın gidişatını değiştirebilecek bir savaşçıdır. Akıncılarla beraber Osmanlı sınırlarını koruyarak Bizans’ın dikkatini çeker. Savaşta yaptıklarıyla ne kadar korkusuz olduğunu gösteren Kara Murat, bundan sonra ailesini, halkını ve Osmanlı İmparatorluğu’nu korumak için elinden geleni yapacaktır.
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Yorumlar
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bu kadar berbatbir senaryo görmedim bende osmanlı filimi diye belki bu sefer iyi olur sandım ama yanılmışım zaman kaybı
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sırf tr sinemasını teşvik için izleyelim demek isterdim ama nafile, vakit kaybı
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Kesinlikle mükemmel.Fatih Sultan Mehmet ünvanıyla rol almış olan Ömer Faruk Hakeri ilk sinema filmi olmasina rağmen çok iyu oynamis rolü çok yakismis ona bravo diyorum basarilarinin devamini diliyorum.
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Hayatımda seyrettiğim en berbat flimdi. Daha ilk sahnelerde anlıyorsun ne kadar kötü olduğunu. 20 dakikada salondan çıktım. Berbat ötesi.
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fragmanlarla yorumlar uyuşmuyor sanki karalama var gibi