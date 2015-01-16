Fatih´in Fedaisi: Kara Murat

Kara Murat, yağız, güçlü ve genç bir akıncı beyidir. Osmanlı ve Bizans İmparatorlukları arasında Sırbistan’da geçen savaşta tek başına savaşın gidişatını değiştirebilecek bir savaşçıdır. Akıncılarla beraber Osmanlı sınırlarını koruyarak Bizans’ın dikkatini çeker. Savaşta yaptıklarıyla ne kadar korkusuz olduğunu gösteren Kara Murat, bundan sonra ailesini, halkını ve Osmanlı İmparatorluğu’nu korumak için elinden geleni yapacaktır.