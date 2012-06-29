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Faust

1 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Faust
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Goethe’nin bilginin arayışı hakkındaki trajedisinden esinlenen Faust, 19. yüzyılda geçiyor ve ruhunu şeytana satan kahramanını izliyor. O bir düşünürdür, haberleri yayan kişidir; entrikacıdır, hayalperesttir. Açlık, açgözlülük, şehvet gibi temel güdülerin yönlendirdiği adsız bir adamdır. İlerlemek mümkünse neden bulunulan yerde durulsun ki?

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Yorumlar

  • izlemek gerekiyor.

  • mutlaka izleyeceğim :=)

  • puanı çok yüksekmiş :)

  • bu faust filmi yanılmıyorsam Goethenin kitabından uyarlanı fragmanı ayrıntılı incelemedim ama öyle gözüküyor ki öyle olursa harika bir yapım ortaya cıkar...merakla beklediğim filmler arasında :)

  • kitabı korkunçtu ya .. ama goethe hayranm adama harika bi yazar filmi umarm hakkını verir

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Oyuncular ve ekip

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