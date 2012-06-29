Goethe’nin bilginin arayışı hakkındaki trajedisinden esinlenen Faust, 19. yüzyılda geçiyor ve ruhunu şeytana satan kahramanını izliyor. O bir düşünürdür, haberleri yayan kişidir; entrikacıdır, hayalperesttir. Açlık, açgözlülük, şehvet gibi temel güdülerin yönlendirdiği adsız bir adamdır. İlerlemek mümkünse neden bulunulan yerde durulsun ki?