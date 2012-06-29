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Faust
1 kişi izlemiş. | 12 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Rusya
- Gösterim Tarihi :29 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :140 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
Goethe’nin bilginin arayışı hakkındaki trajedisinden esinlenen Faust, 19. yüzyılda geçiyor ve ruhunu şeytana satan kahramanını izliyor. O bir düşünürdür, haberleri yayan kişidir; entrikacıdır, hayalperesttir. Açlık, açgözlülük, şehvet gibi temel güdülerin yönlendirdiği adsız bir adamdır. İlerlemek mümkünse neden bulunulan yerde durulsun ki?
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Yorumlar
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izlemek gerekiyor.
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mutlaka izleyeceğim :=)
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puanı çok yüksekmiş :)
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bu faust filmi yanılmıyorsam Goethenin kitabından uyarlanı fragmanı ayrıntılı incelemedim ama öyle gözüküyor ki öyle olursa harika bir yapım ortaya cıkar...merakla beklediğim filmler arasında :)
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kitabı korkunçtu ya .. ama goethe hayranm adama harika bi yazar filmi umarm hakkını verir
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