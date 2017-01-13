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Felak
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Ocak 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Mehmet Emin Şimşek'in yönettiği Felak, karanlık varlıkların musallat olmasıyla tehlikeye giren hayatları konu ediniyor.
Galeri
Yorumlar
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Vazgeçin bu sevdadan. Korku filmi yapmayı be-ce-re-mi-yor-su-nuzzzz!!!
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