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FerahFeza

Ferahfeza

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


FerahFeza
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Baskıcı babası Raif ve acar arkadaşı Kısmet’le Tuzla tersane bölgesinde tedarikçi olarak çalışan Ali, 20 yaşında hayalci bir gençtir. Denize açılan gemileri seyrederken kendisi için daha güzel bir hayat olduğuna inanır. Bir gece Kısmet’le şehri başka bir açıdan görmek için bir kulenin tepesine tırmanır. Çevreye bakınırken karşıdaki duvarda yarım yapılmış bir gemi grafitisi gören Ali bunun bir işaret olduğuna inanır.

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Yorumlar

  • imkanınız varsa izleyin. bu tarz filmleri sevenler kaçırmamalı

  • beni pek çekmedi

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Oyuncular ve ekip

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