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FerahFeza
Ferahfeza
1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :10 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Baskıcı babası Raif ve acar arkadaşı Kısmet’le Tuzla tersane bölgesinde tedarikçi olarak çalışan Ali, 20 yaşında hayalci bir gençtir. Denize açılan gemileri seyrederken kendisi için daha güzel bir hayat olduğuna inanır. Bir gece Kısmet’le şehri başka bir açıdan görmek için bir kulenin tepesine tırmanır. Çevreye bakınırken karşıdaki duvarda yarım yapılmış bir gemi grafitisi gören Ali bunun bir işaret olduğuna inanır.
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Yorumlar
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imkanınız varsa izleyin. bu tarz filmleri sevenler kaçırmamalı
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beni pek çekmedi
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