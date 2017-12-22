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Ferdinand
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- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Ferdinand, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı tercih eden bir boğanın öyküsünü anlatıyor. Ferdinand sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen dış görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır. Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp evinden ayrı düşürülür. Kendini İspanya'da bulan Ferdinand, evine dönmeye kararlıdır. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olacaktır.
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Yorumlar
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Çocuklarla vakit geçirmek için güzel.Eğlenceli bir film
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