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Sinema>Film Arşiv >  Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk
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Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk

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Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Yönetmen koltuğunda Murat Kuşçu'nun oturduğu "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin oyuncu kadrosunda Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir, Belkıs Akçil gibi isimler yer alıyor.

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