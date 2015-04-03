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Figüran

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Fragmanlar


Figüran
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dünyanın en sakar figüranı Mutlu, eşsiz bir senaryoya sahip olduğunu ve başrol oynayacak kadar yetenekli bir aktör olduğunu düşünmektedir. Setin altını üstüne getiren Mutlu ve ışık asistanlığı yapan Cempo, mesleklerinde en üste çıkmak için, kendi senaryolarını film çekmek istemektedirler. Bu plânlarını hayata geçirmek için, Mutlu’nun figüranlık yaptığı dizinin başrol oyuncusu Pelin Şafak’ı kendi projelerinde oynatmak istemektedirler.

Galeri

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Yorumlar

  • Sinema sanattır oyle herkes senaryo yapıp oynayamaz bu film gerçekten sinemaya hakaret bi film olmuş verdiğimiz para emeği geçen herkeze haram olsun insanlarla dalga geçmeyin

  • Gerçekten yılın komedi filmi!!! Uzun zamandır bir filmde bu kadar hiç gülmedim. müzikler de muhteşem olmuş. keyifle izlenecek bir film. Herkese tavsiye ederim....

  • FİGURAN filmin fragmanını izledim.Çok beğendim.gülerek izlemek için vizyona girmesini bekliyoruz. Herkese'de tavsiye ediyorum.Emeği geçenlerin ellerine sağlık diyorum.İzlemeden karar vermeyin...

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Oyuncular ve ekip

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