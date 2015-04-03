Dünyanın en sakar figüranı Mutlu, eşsiz bir senaryoya sahip olduğunu ve başrol oynayacak kadar yetenekli bir aktör olduğunu düşünmektedir. Setin altını üstüne getiren Mutlu ve ışık asistanlığı yapan Cempo, mesleklerinde en üste çıkmak için, kendi senaryolarını film çekmek istemektedirler. Bu plânlarını hayata geçirmek için, Mutlu’nun figüranlık yaptığı dizinin başrol oyuncusu Pelin Şafak’ı kendi projelerinde oynatmak istemektedirler.