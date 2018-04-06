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Fındık İşi 2

The Nut Job 2: Nutty by Nature

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Fındık İşi 2
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Filmin Konusu

Sincap Surly ve arkadaşları muhteşem bir fındık dükkanında yaşarlar. Bütün gün yerler içerler eğlenirler. Bir gün bir kaza olur ve evsiz kalırlar, parka giderler. Surly doğada pek rahat edemez. Bir gün, tam alışıyorlarken kötü bir haber gelir: Bu park insanlar için bir lunaparka dönüştürülecektir.

Galeri

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