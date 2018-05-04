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Fındık Veresiye
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :4 Mayıs 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film, Ordu'nun bir köyünde yaşayan ve birbirine kavuşmak isteyen Hacer ile Mehmet'in hikâyesine odaklanıyor.
Galeri
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