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Fındık Veresiye

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Fındık Veresiye
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Film, Ordu'nun bir köyünde yaşayan ve birbirine kavuşmak isteyen Hacer ile Mehmet'in hikâyesine odaklanıyor.

Galeri

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