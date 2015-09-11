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Firak
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Orhan ve Ali bir dağın tepesinde yaşayan iki kardeştir. Babalarının mesleği olan torlukçuluğu devam ettirerek, yaşamlarını sürdürmektedirler. Eve gelin olarak gelen Bahar, iki kardeşin hayatlarını farklı yönlere savurur.
Galeri
Yorumlar
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Hayatimin en kotu filmi daha kotusu cekilemez zaten,izleyince sinemadan sogudum yemin ederim! bu isi bilmeyen adamlar bu isi yapmasin kardesim gercek sinemacilara ayip be !
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