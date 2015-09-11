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Firak

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Fragmanlar


Firak
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Orhan ve Ali bir dağın tepesinde yaşayan iki kardeştir. Babalarının mesleği olan torlukçuluğu devam ettirerek, yaşamlarını sürdürmektedirler. Eve gelin olarak gelen Bahar, iki kardeşin hayatlarını farklı yönlere savurur.

Galeri

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Yorumlar

  • Hayatimin en kotu filmi daha kotusu cekilemez zaten,izleyince sinemadan sogudum yemin ederim! bu isi bilmeyen adamlar bu isi yapmasin kardesim gercek sinemacilara ayip be !

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