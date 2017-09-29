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Firardayız

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Fragmanlar


Firardayız
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ekrem, Salim ve Nuri; hapishaneden çıkışlarına kısa bir süre kalmasına rağmen, içerde kendileri için "Baba" figürüne dönüşen Piri Baba'nın zor duruma düştüğünü öğrendiklerinde hapishaneden kaçmak için planlar yapmaya başlarlar.

Hayatlarını daha da karışık hale getirecek olan Ekrem, Salim ve Nuri için macera başlamak üzeredir. Bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler, diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya, üçlümüz için tehlike oluşturmaktadır. Üç kafadar "kendilerince" yaptıkları fantastik planlarını uygulamaya sokarak maceranın fitilini tamamen ateşlerler.

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Yorumlar

  • Mükkemmel

  • Amanha yanlışlıkla gitmeyin.

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Oyuncular ve ekip

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