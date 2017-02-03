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Fırıldak Ailesi

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Fragmanlar


Fırıldak Ailesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Grafi2000'nin kurucusu Varol Yaşaroğlu'nun oluşturduğu televizyon dizisinden sinemaya uyarlanan Fırıldak Ailesi, Orta Dünya temalı macerasıyla seyirciyle buluşacak.

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Yorumlar

  • Boktan

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