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Fırıldak Ailesi
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :3 Şubat 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Müzik :
Filmin Konusu
Grafi2000'nin kurucusu Varol Yaşaroğlu'nun oluşturduğu televizyon dizisinden sinemaya uyarlanan Fırıldak Ailesi, Orta Dünya temalı macerasıyla seyirciyle buluşacak.
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Yorumlar
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Boktan
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