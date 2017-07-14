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Sinema>Film Arşiv >  Fırıldak Kedi - Pettersson und Findus
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Fırıldak Kedi

Pettersson und Findus

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Fırıldak Kedi
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Pettson, Findus'a bu yılın en iyi yılbaşı yapacaklarına dair söz verir, ama sonra her şey ters gider. Findus, Noel'in iptal edileceğinden korkmaktadır. Böylece kendi başına durumu kurtarmaya çalışır.

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