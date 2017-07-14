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Fırıldak Kedi
Pettersson und Findus
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :14 Temmuz 2017
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Pettson, Findus'a bu yılın en iyi yılbaşı yapacaklarına dair söz verir, ama sonra her şey ters gider. Findus, Noel'in iptal edileceğinden korkmaktadır. Böylece kendi başına durumu kurtarmaya çalışır.
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