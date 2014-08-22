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Fırtınanın İçinde

Into the Storm

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Fragmanlar


Fırtınanın İçinde
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir gün içerisinde Silverton kasabası daha önce hiç görülmemiş hortumların şiddetli etkisiyle büyük bir yıkıma uğrar. Tüm kasabanın kaderi değişken fırtına ve hortum etkilerinin merhametine kalmıştır. Fırtına rotasını izleyenler ise daha beterinin henüz yaşanmadığını öngörmektedirler. Birçok insan sığınak ararken, bazıları da hayatta bir kez yakalanabilecek bir çekim gerçekleştirmek için fırtınanın girdabına doğru girmeye çalışırlar.

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Yorumlar

  • 2.sinif abd filmi

  • Film gayet sürükleyici güzel bir film. izlenebilir

  • fragman muhteşem uzun zamandan sonra ilk defa sinemaya gideceğim bi film geldi sanırım

  • Arkadaşlar çok saçma bir film!!!

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Oyuncular ve ekip

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