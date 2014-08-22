Fırtınanın İçinde

Bir gün içerisinde Silverton kasabası daha önce hiç görülmemiş hortumların şiddetli etkisiyle büyük bir yıkıma uğrar. Tüm kasabanın kaderi değişken fırtına ve hortum etkilerinin merhametine kalmıştır. Fırtına rotasını izleyenler ise daha beterinin henüz yaşanmadığını öngörmektedirler. Birçok insan sığınak ararken, bazıları da hayatta bir kez yakalanabilecek bir çekim gerçekleştirmek için fırtınanın girdabına doğru girmeye çalışırlar.