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Fırtınanın İçinde
Into the Storm
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Bir gün içerisinde Silverton kasabası daha önce hiç görülmemiş hortumların şiddetli etkisiyle büyük bir yıkıma uğrar. Tüm kasabanın kaderi değişken fırtına ve hortum etkilerinin merhametine kalmıştır. Fırtına rotasını izleyenler ise daha beterinin henüz yaşanmadığını öngörmektedirler. Birçok insan sığınak ararken, bazıları da hayatta bir kez yakalanabilecek bir çekim gerçekleştirmek için fırtınanın girdabına doğru girmeye çalışırlar.
Galeri
Yorumlar
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2.sinif abd filmi
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Film gayet sürükleyici güzel bir film. izlenebilir
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fragman muhteşem uzun zamandan sonra ilk defa sinemaya gideceğim bi film geldi sanırım
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Arkadaşlar çok saçma bir film!!!
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