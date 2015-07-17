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Fırtınanın Ortasında

Strangerland

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Fragmanlar


Fırtınanın Ortasında
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.2 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Catherine ve Matthew Parker çifti çocukları ile birlikte çöl kıyısındaki küçük bir kasabaya taşınırlar. Çocukları Lily ve Tommy öldürücü çöl fırtınasının hemen öncesinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Kasabanın polisi David Rae’nin yürüttüğü geniş çaplı arama operasyonuna kasaba halkı da destek olur. Fakat operasyon devam ederken Parkerlar ile ilgili çok ilginç gerçekler ortaya çıkmaya başlar.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

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