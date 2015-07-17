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Fırtınanın Ortasında
Strangerland
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- IMDB Puanı : 5.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Avustralya, İrlanda
- Gösterim Tarihi :17 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Catherine ve Matthew Parker çifti çocukları ile birlikte çöl kıyısındaki küçük bir kasabaya taşınırlar. Çocukları Lily ve Tommy öldürücü çöl fırtınasının hemen öncesinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Kasabanın polisi David Rae’nin yürüttüğü geniş çaplı arama operasyonuna kasaba halkı da destek olur. Fakat operasyon devam ederken Parkerlar ile ilgili çok ilginç gerçekler ortaya çıkmaya başlar.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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