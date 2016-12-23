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Sinema>Film Arşiv >  Florence - Florence Foster Jenkins
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Florence

Florence Foster Jenkins

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Fragmanlar


Florence
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çok zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins, bir müzik salonu sahibi müziğe tutkuyla bağlı biridir. Babasından kalan mirasın da verdiği güvenle opera şarkıcısı olmaya kalkışır. Ancak Jenkins'in korkunç bir sesi vardır ve nota bilgisi yoktur. Yine de eşi St. Clair Bayfield ve piyanist Cosmé McMoon ona ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaktır.

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