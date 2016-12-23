Çok zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins, bir müzik salonu sahibi müziğe tutkuyla bağlı biridir. Babasından kalan mirasın da verdiği güvenle opera şarkıcısı olmaya kalkışır. Ancak Jenkins'in korkunç bir sesi vardır ve nota bilgisi yoktur. Yine de eşi St. Clair Bayfield ve piyanist Cosmé McMoon ona ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaktır.