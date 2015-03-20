Deneyimli aldatmaca ustası Nicky, acemi dolandırıcı Jess’e ilgi duymaktadır. Nicky, Jess’e işin inceliklerini öğretirken, Jess tedirgin edici ölçüde yakınlaşınca, Nicky ilişkiyi birden bire keser. Üç yıl sonra, eski aşk Buenos Aires’te ortaya çıkar. Jess, Nicky’nin en son ve oldukça tehlikeli tezgâhının en kritik noktasında onun plânlarını alt üst, mükemmel dolandırıcıyı ise allak bullak eder.