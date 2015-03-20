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Fokus

Focus

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Fragmanlar


Fokus
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Deneyimli aldatmaca ustası Nicky, acemi dolandırıcı Jess’e ilgi duymaktadır. Nicky, Jess’e işin inceliklerini öğretirken, Jess tedirgin edici ölçüde yakınlaşınca, Nicky ilişkiyi birden bire keser. Üç yıl sonra, eski aşk Buenos Aires’te ortaya çıkar. Jess, Nicky’nin en son ve oldukça tehlikeli tezgâhının en kritik noktasında onun plânlarını alt üst, mükemmel dolandırıcıyı ise allak bullak eder.

Galeri

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Yorumlar

  • izlenmesi gereken bi film ya :D

  • İzlenebilecek en iyi film...Son zamanlarda bu kadar iyisini görmedim

  • Can sıkıntısından gittiğim bu film, şimdiye kadar izlediğim en saçma ve en kötü filmlerden. Filmi yapanlar da canları sıkılmış saçma bir film yapalım demişler heralde !!!

  • harika seyirlik imdb\'de nasil 6.8 almis anlamadim bence enaz 7.5\'luk bir film..

  • bugün izledim ve film beklediğim gibi muhteşem...

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Oyuncular ve ekip

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