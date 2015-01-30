Foxcatcher Takımı

Altın Madalyalı güreşçi Mark Schultz, 1988 Seul Olimpiyatları için bir ekip oluşturmak için zengin varis John DuPont tarafından davet edilir. Shultz kardeşi Dave’in gölgesinden çıkabilmek umuduyla fırsata atlar. Gizli ihtiyaçları doğrultusunda motivasyon bulan DuPont, dünya standardında bir güreş takımını çalıştırarak O’nu onaylamayan annesi ve etrafındakilerin saygısını kazanmayı hedeflemektedir.