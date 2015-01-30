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Foxcatcher Takımı

Foxcatcher

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Fragmanlar


Foxcatcher Takımı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Altın Madalyalı güreşçi Mark Schultz, 1988 Seul Olimpiyatları için bir ekip oluşturmak için zengin varis John DuPont tarafından davet edilir. Shultz kardeşi Dave’in gölgesinden çıkabilmek umuduyla fırsata atlar. Gizli ihtiyaçları doğrultusunda motivasyon bulan DuPont, dünya standardında bir güreş takımını çalıştırarak O’nu onaylamayan annesi ve etrafındakilerin saygısını kazanmayı hedeflemektedir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Mücadele ruhu üzerine bir calışma başarı hırs max seviyede film güzel ancak uyarayım metafor görsel sölen fantasia içerikli film tercih edenlere göre değil10

  • filmi izleyenler yorum yapabilirmi film nasil???

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Oyuncular ve ekip

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