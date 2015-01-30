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Foxcatcher Takımı
Foxcatcher
1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Spor
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :129 dk.
Filmin Konusu
Altın Madalyalı güreşçi Mark Schultz, 1988 Seul Olimpiyatları için bir ekip oluşturmak için zengin varis John DuPont tarafından davet edilir. Shultz kardeşi Dave’in gölgesinden çıkabilmek umuduyla fırsata atlar. Gizli ihtiyaçları doğrultusunda motivasyon bulan DuPont, dünya standardında bir güreş takımını çalıştırarak O’nu onaylamayan annesi ve etrafındakilerin saygısını kazanmayı hedeflemektedir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Mücadele ruhu üzerine bir calışma başarı hırs max seviyede film güzel ancak uyarayım metafor görsel sölen fantasia içerikli film tercih edenlere göre değil10
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filmi izleyenler yorum yapabilirmi film nasil???
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