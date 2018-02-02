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Foxtrot

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Fragmanlar


Foxtrot
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Michael ve Dafna'nın çocukları Jonathan ve Alma ile sade bir hayatları vardır. Jonathan'ın askerde olması, her an hayatta olup olmamasından ötürü duydukları şüphe ve endişe, Michael ve Dafna'nın psikolojilerini çok etkilemiştir. Bir yanda Jonathan'ın askerde geçen zorlu günleri, diğer yanda ailenin kaygı dolu bekleyişi…

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