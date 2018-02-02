Michael ve Dafna'nın çocukları Jonathan ve Alma ile sade bir hayatları vardır. Jonathan'ın askerde olması, her an hayatta olup olmamasından ötürü duydukları şüphe ve endişe, Michael ve Dafna'nın psikolojilerini çok etkilemiştir. Bir yanda Jonathan'ın askerde geçen zorlu günleri, diğer yanda ailenin kaygı dolu bekleyişi…