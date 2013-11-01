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Frances Ha
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
New York’ta yaşayan Frances dans topluluğunda acemidir. Sophie isimli bir arkadaşı vardır ama artık birbirleriyle konuşmamaktadırlar. Frances’in hayattan beklediği ve istediği çok şey vardır.
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