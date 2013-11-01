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Frances Ha

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Frances Ha
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Komedi, Dram
  • Yapım Yılı :2012
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :1 Kasım 2013
  • Süre :86 dk.

 

Filmin Konusu

New York’ta yaşayan Frances dans topluluğunda acemidir. Sophie isimli bir arkadaşı vardır ama artık birbirleriyle konuşmamaktadırlar. Frances’in hayattan beklediği ve istediği çok şey vardır.

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