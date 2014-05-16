Ne Yaptın Richard?’ın yönetmeni Lenny Abrahamson, bu sefer bizi eksantrik bir müzik grubunun içine sokuyor. İlk gösterimi Ocak’ta Sundance’te gerçekleşen filmde, bir müzik grubunun yeni üyesi olan, genç ve hevesli müzisyen Jon´dur. Grubun en ilginç özelliğiyse, lideri (ve filme adını da veren) Frank. Michael Fassbender’in canlandırdığı Frank, kafasında devasa bir maske taşıyan ve koyduğu ilginç kurallarla grubu bir arada tutan ilginç bir figür. Bu nevi şahsına münhasır karakterin esin kaynağıysa, İngiliz punk grubu The Freshies’in de liderliğini yapmış İngiliz şarkıcı/komedyen Chris Sievey’nin sahne personası Frank Sidebottom.