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Frankenstein
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Almanya
- Gösterim Tarihi :29 Ekim 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
3 boyutlu yazıcı ile oluşturulan ve sonra öldü diye çöpe atılan Frankenstein daha ayağa ilk kalkışı ile "Neyim ben? Beni kim yarattı? Bu dünyadaki görevim nedir?" gibi insani duyguları sergilemektedir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Sanat film gibi filmdi izlerken mide lazım kan vs. den dolayı 4
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siz film çekseniz 10 üzerinden kaç verirsiniz ??
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İzledim güzeldi..
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Fragmanı ne zaman çıkıcak acaba?
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2015 yılının en iyi filmi geliyor.
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