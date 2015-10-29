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Frankenstein

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Frankenstein
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.1 / 10
  • Filmin Puanı : 5.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (11 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

3 boyutlu yazıcı ile oluşturulan ve sonra öldü diye çöpe atılan Frankenstein daha ayağa ilk kalkışı ile "Neyim ben? Beni kim yarattı? Bu dünyadaki görevim nedir?" gibi insani duyguları sergilemektedir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Sanat film gibi filmdi izlerken mide lazım kan vs. den dolayı 4

  • siz film çekseniz 10 üzerinden kaç verirsiniz ??

  • İzledim güzeldi..

  • Fragmanı ne zaman çıkıcak acaba?

  • 2015 yılının en iyi filmi geliyor.

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Oyuncular ve ekip

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