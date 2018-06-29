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Freitag, der 13. - Das unheimliche Haus, 2. Teil
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Filmi Oyla :
- Tür :Gizem
- Yapım Yılı :1916
- Ülke : Almanya
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- Oyuncular :
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- Görüntü Yönetmeni :
- Dağıtıcı :Richard-Oswald-Produktion
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