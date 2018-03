Clay Riddell (John Cusack) arasının açık olduğu eşi Sharon'ı, Boston'daki Havalanı'ndan iyi haberleri vermek için arar: Grafik romanın bilgisayar oyun haklarını yeni satmıştır ve New Hampshire'daki evine, oğlu Johnny'nin yanına gelmek istiyordur. Ancak eşi cevap veremeden önce hat kopar. Bilinmeyen bir frekans GSM şebekelerinde dolaşmaya başlar ve bu cep telefonu kullananlarda ölümcül bir öfke oluşmasına neden olur. Telefon delilerince metroya kadar takip edilen Clay, metro trenin kondüktörü Tom McCourt (Samuel L. Jackson) ile birlik olurlar. Metro tünellerini kullanarak birlikte şehirden kaçmaya çalışırlar ve sonunda Clay'in dairesine ulaşmayı başarırlar. Burada 17 yaşında bir başka felaketzede olan Alice (Isabelle Fuhrman) ile karşılaşırlar. Boston alevlere teslim olmuşken, üçlü Clay'in ailesini aramak üzere kuzeye doğru gitmeye karar verirler. Yol boyunca attıkları her adımda, kendilerini endişe edici bir oranda evrim geçiren "telefon kullanıcılarından" korumak zorunda kalırlar. Sonunda grup Clay'in evine vardıklarında Johnny'nin bir telefon tuzağına düştüğünü görürler ve Clay oğlunu kurtarabilmek için her şeyi riske atmak zorunda kalır…