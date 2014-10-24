Fury, çokça izlediğimiz klâsik savaş filmlerinden çok farklı bir konuyu işliyor. Nisan 1945. İttifak Devletleri Avrupa cephesinde son bir gayret gösterirken, Wardaddy adında bir çavuş, düşman hattı arkasında bir Sherman tanka ve beş kişilik ekibine komuta etmektedir. Sayıca ve silâhça az olan, bir de çaylak askeri olan müfrezenin komutanı Wardaddy ve adamları, Nazi Almanya’sının kalbinde bütün olasılıklara kahramanca meydan okumaktadır.