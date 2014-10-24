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Sinema>Film Arşiv >  Fury - Fury
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Fury

Fury

3 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Fury
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (33 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Fury, çokça izlediğimiz klâsik savaş filmlerinden çok farklı bir konuyu işliyor. Nisan 1945. İttifak Devletleri Avrupa cephesinde son bir gayret gösterirken, Wardaddy adında bir çavuş, düşman hattı arkasında bir Sherman tanka ve beş kişilik ekibine komuta etmektedir. Sayıca ve silâhça az olan, bir de çaylak askeri olan müfrezenin komutanı Wardaddy ve adamları, Nazi Almanya’sının kalbinde bütün olasılıklara kahramanca meydan okumaktadır.

Galeri

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Yorumlar

  • kesinlikle izleyin

  • Güzel bir macera filmi bunca kötü filmlerin arasinda 8 veririm...

  • IMDB puanı 8.0 bnce en fazla 7.0 olmalıydı brad pitt'in oynaması yükseltiyor film güzeldi tarihi anlat saidi sıkıcı olurdu anlatmaması daha iyi oldu son zamanlarda izlediqim en zevk veren filmlerden biri

  • 2 kuruşluk filim.. 2 dekarasyonla ve 3-4 tankla bütün filmi götürdüler... Konu yok tarihi anlatmıyor 1945 ilkbahar da geçen olayları son bahar da ormanda çekmişler... Ayrıca amerikanların bukadar kahraman oldukları ancak filmde görürsünüz... Gercekleri yotubta izlersiniz... Boşa harcanmış 2 saat... Deymez

  • çok farklı bi konu canım tabi kesinlikle.. ineklerde uçuyor zaten..

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Oyuncular ve ekip

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