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Galaksinin Koruyucuları 2
Guardians of the Galaxy Vol. 2
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- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Nisan 2017
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Filmin Konusu
Marvel'dan Galaksinin Koruyucuları 2 filminde ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'ın asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor. Marvel Sinema Evreni genişlemeye devam ediyor.
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