Galaksinin Koruyucuları
Guardians of the Galaxy
- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :1 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :122 dk.
Filmin Konusu
Iron Man, Thor, Kaptan Amerika ve Yenilmezler gibi hasılat rekorları kıran film serilerini sunan Marvel’dan yepyeni bir ekip geliyor: Galaksinin Koruyucuları....
Aksiyon dolu epik bir uzay macerası olan “Galaksinin Koruyucuları” izleyicileri maceraperest Peter Quill’in tüm evreni tehdit eden hırslara sahip, güçlü bir kötü karakter olan Ronan’ın çok istediği esrarengiz bir gök cismini çaldıktan sonra acımasız bir ödül avının nesnesi haline geldiği bir maceraya götürüyor. İnatçı Ronan’dan kurtulmak isteyen Quill, birbiriyle hiç alakası olmayan bir dörtlüyle zorlu bir anlaşma yapmak zorunda kalır. Bu dörtlü, silah taşıyan bir rakun olan Roket, ağaca benzer bir insansı olan Groot, ölümcül ve esrarengiz Gamora ve intikam hırsına bürünmüş Drax nam-ı diğer yokedicidir. Quill gök cisminin gerçek gücünü ve evren için taşıdığı tehdidi keşfedince galaksinin kaderini dengede tutmak için rakiplerine karşı son bir çaresiz direnişte bulunmak adına elinden geleni yapmak zorunda kalır.
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Yorumlar
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Filmi izledim güzeldi. fragmandaki bazı sahneler filmde yoktu. Tüm sinema katıla katıla güldü hatta bir ara büyük bir çoğunluk "I\'m grood" diye koro halinde mırıldandı. Sonuçta sinema para verip giriyon her zaman beklentini karşılamayabilir ama bu kötü olduğunu göstermez. Zevk kişiye özeldir. Bence 0-7 yaş grubuna hitap eden eğlenceli bir film.
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Marvel filmlerinin hepsini takip ediyorum, açıkçası son zamanlarda çekilen diğer marvel filmlerinin yanında bu sönük kaldı.ama kötü bir film değildi. Tek dikkat ettiğim nokta collector (benicio del toro) idi. Diğer marvel filmlerinde de özel taşları topluyordu, bu bakımdan bundan sonra çekilecek marvel filmleri için bağlayıcı bir filmdi. Tahminim collector için ayrıca bir yada birden fazla film çekicekler. Marvelde olayları takip etmek için çıkardığı tüm filmleri seyretmek lazım, bu bakımdan sadece bu filmi izleyip iyi- kötü diye yorum yapmak, objektif olmayacaktır.
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Eglenceli bir film )
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Hem komedi hem Bilimkurgu son zamanlarin en basarili eglenceli filmi bence herkes izlemeli hem de 3D
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Henüz izleyemedim ama bekliyorum.