Iron Man, Thor, Kaptan Amerika ve Yenilmezler gibi hasılat rekorları kıran film serilerini sunan Marvel’dan yepyeni bir ekip geliyor: Galaksinin Koruyucuları....

Aksiyon dolu epik bir uzay macerası olan “Galaksinin Koruyucuları” izleyicileri maceraperest Peter Quill’in tüm evreni tehdit eden hırslara sahip, güçlü bir kötü karakter olan Ronan’ın çok istediği esrarengiz bir gök cismini çaldıktan sonra acımasız bir ödül avının nesnesi haline geldiği bir maceraya götürüyor. İnatçı Ronan’dan kurtulmak isteyen Quill, birbiriyle hiç alakası olmayan bir dörtlüyle zorlu bir anlaşma yapmak zorunda kalır. Bu dörtlü, silah taşıyan bir rakun olan Roket, ağaca benzer bir insansı olan Groot, ölümcül ve esrarengiz Gamora ve intikam hırsına bürünmüş Drax nam-ı diğer yokedicidir. Quill gök cisminin gerçek gücünü ve evren için taşıdığı tehdidi keşfedince galaksinin kaderini dengede tutmak için rakiplerine karşı son bir çaresiz direnişte bulunmak adına elinden geleni yapmak zorunda kalır.