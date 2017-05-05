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Gamba: Macera Çetesi
Gamba: Ganba to Nakamatachi
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- IMDB Puanı : 5.2 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Japonya
- Gösterim Tarihi :5 Mayıs 2017
- Yönetmen :
- Müzik :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
İki fare, Gamba ve Mampuku, büyük bir metropolün küçük bir köşesinde yaşarlar. Bir gün, Gamba bir kutu etiketi üzerine basılan bir deniz görüntüsüyle büyülenir. Gamba hayatı boyunca şehirde büyüdüğü için, denizin ne olduğunu bilmiyordur. Mampuku ona denizin düşünülemez derecede büyük bir su birikintisi olduğunu söylediğinde, Gamba derhal gidip görmeye karar verir. Mampuku gönülsüzce onu takip eder. İkilinin macerası böylelikle başlamış olur.
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