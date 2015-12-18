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Gassal
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :18 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Abbas yaşamını evinin bahçesine kurduğu gasilhanede ölü yıkayarak geçirmektedir. Zaman zaman da yoldan geçen kamyoncular Abbas’ın evinin odalarını bir geceliğine kiralamaktadır. Bir gün Abbas’ın evine Akay isminde bir kız gelir. Akay eve bir geceliğine gelmiştir ama evden bir türlü ayrılamaz. Ayrılamadıkça da Abbas’ın bütün sırlarını çözmeye başlar…
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