Abbas yaşamını evinin bahçesine kurduğu gasilhanede ölü yıkayarak geçirmektedir. Zaman zaman da yoldan geçen kamyoncular Abbas’ın evinin odalarını bir geceliğine kiralamaktadır. Bir gün Abbas’ın evine Akay isminde bir kız gelir. Akay eve bir geceliğine gelmiştir ama evden bir türlü ayrılamaz. Ayrılamadıkça da Abbas’ın bütün sırlarını çözmeye başlar…