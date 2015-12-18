Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Gassal
Paylaş

Gassal

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gassal
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Abbas yaşamını evinin bahçesine kurduğu gasilhanede ölü yıkayarak geçirmektedir. Zaman zaman da yoldan geçen kamyoncular Abbas’ın evinin odalarını bir geceliğine kiralamaktadır. Bir gün Abbas’ın evine Akay isminde bir kız gelir. Akay eve bir geceliğine gelmiştir ama evden bir türlü ayrılamaz. Ayrılamadıkça da Abbas’ın bütün sırlarını çözmeye başlar…

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Gassal filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Gassal filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir