Gece Bitmeden
Before We Go
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :11 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Otele verecek beş kuruşu olmayan Nick elinde trompeti, tren istasyonunda ertesi gün katılacağı seçmeye hazırlanmaktadır. Bu sırada yanından koşup geçen Brooke ise Boston’a giden son treni kaçırmamak için ne yapsa da başarısız olur. Son tren kalkıp da istasyon kapatılınca kendilerini soğuk New York gecesinin ortasında bulan ikilinin gidecek yeri yoktur. İkili aradıkları her şeyin aslında yanı başlarındaki kişide olduğunu fark eder.
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Yorumlar
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arkadaslar filme bugun gittik ve biz dahil eminim bütün salon hic memnun kalmadi. Bir film ancak bu kadar gereksiz olabilirdi hicbir komik yanı yoktu hadi onu gectim o kadar durağan ilerledi ki artik sinemadakiler baska seylerle ilgilenmeye basladilar. Sirf sonu merak edildigi icin beklendi onda da \'Bu mu yani\' dediler. Filmin fragmanina aldandik ama sunu acikca söyleyebilirim ki; uzun zamandir bu kadar kötü bir film izlememistim. Basroldeki erkek ouuncuyu filmlerden taniyorum ama bu filmde olmamisti, Maalesef puanim 1 bile degil...