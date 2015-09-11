Gece Bitmeden

Otele verecek beş kuruşu olmayan Nick elinde trompeti, tren istasyonunda ertesi gün katılacağı seçmeye hazırlanmaktadır. Bu sırada yanından koşup geçen Brooke ise Boston’a giden son treni kaçırmamak için ne yapsa da başarısız olur. Son tren kalkıp da istasyon kapatılınca kendilerini soğuk New York gecesinin ortasında bulan ikilinin gidecek yeri yoktur. İkili aradıkları her şeyin aslında yanı başlarındaki kişide olduğunu fark eder.