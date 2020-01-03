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Gece Gelen: Cin Bebek

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Gece Gelen: Cin Bebek
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Filmin Konusu

Gece Gelen ‘’Cin Bebek’’, sadece kadınlara musallat olan bir cin ve onlardan hamile kalan kadınların hikayesini konu ediyor. Köyde yaşayan genç bir kadın olan Doğa'nı hayatı, kendisine cinlerin musallat olması kabusa döner. Kendisine musallat olan İblis'in oğlu olan Ziffar adındaki bu cinden hamile kalan Doğa, cin bebeği doğurmak zorunda kalır. Başına gelen bu olaydan kurtulmanın yolunu arayan genç kadın, köy mezarlığında bulunan cinlerle bir anlaşma yapmak zorun kalır.

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