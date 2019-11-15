Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Gece Gelenler
Paylaş

Gece Gelenler

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Gece Gelenler
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yönetmen koltuğunda Fuat Yılmaz'ın oturduğu korku türündeki "Gece Gelenler" filminin oyuncu kadrosunda Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun, Halil Topal gibi isimler yer alıyor.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Gece Gelenler filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Gece Gelenler filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir