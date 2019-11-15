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Gece Gelenler
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Filmin Konusu
Yönetmen koltuğunda Fuat Yılmaz'ın oturduğu korku türündeki "Gece Gelenler" filminin oyuncu kadrosunda Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun, Halil Topal gibi isimler yer alıyor.
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