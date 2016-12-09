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Gece Hayvanları

Nocturnal Animals

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gece Hayvanları
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Susan, 20 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yazdığı ve kendisine yolladığı taslak hâlindeki romanı okudukça geçmişindeki karanlık anılarla yüzleşir. Susan'ın hikâyesinin yanında ise Tony Hastings'in ailesiyle çıktığı ve bir kabusa dönen gezi anlatılır.

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Yorumlar

  • Ha oldu ha olacak derken filmin sonunda eski turk filmlerinde oldugu gibi koca bi sonla bitiyor, bitisi olmamis fakat surukleyici

  • Bir cok kotu film izledim ama ben bu kadar ici bos bu kadar sacma hic film gormedim paraniza da zamaniniza da yazik edersiniz .Imdb den 7.9 u nasil , niye almis inanilir gibi degil.

  • bekliyorsunuz film belki güzelleşir. 2 saatin sonu hüsran. hikaye vasat. bütün filmleri seyrettim bunuda seyretmem gerekir diyorsanız anca seyredilir.

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Oyuncular ve ekip

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