Gece Hayvanları

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Nocturnal Animals
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Aralık 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :117 dk.
Filmin Konusu
Susan, 20 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yazdığı ve kendisine yolladığı taslak hâlindeki romanı okudukça geçmişindeki karanlık anılarla yüzleşir. Susan'ın hikâyesinin yanında ise Tony Hastings'in ailesiyle çıktığı ve bir kabusa dönen gezi anlatılır.
Galeri
Yorumlar
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Ha oldu ha olacak derken filmin sonunda eski turk filmlerinde oldugu gibi koca bi sonla bitiyor, bitisi olmamis fakat surukleyici
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Bir cok kotu film izledim ama ben bu kadar ici bos bu kadar sacma hic film gormedim paraniza da zamaniniza da yazik edersiniz .Imdb den 7.9 u nasil , niye almis inanilir gibi degil.
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bekliyorsunuz film belki güzelleşir. 2 saatin sonu hüsran. hikaye vasat. bütün filmleri seyrettim bunuda seyretmem gerekir diyorsanız anca seyredilir.