Gece Hayvanları

Susan, 20 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yazdığı ve kendisine yolladığı taslak hâlindeki romanı okudukça geçmişindeki karanlık anılarla yüzleşir. Susan'ın hikâyesinin yanında ise Tony Hastings'in ailesiyle çıktığı ve bir kabusa dönen gezi anlatılır.