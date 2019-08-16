30 yılı aşan söyleşi programında değişiklik yapmadığı takdirde şöhretini kaybedeceğini anlayan Katherine Newberry (Emma Thompson) , program yazarlarından kendisini tekrar komik ve güncel göstermelerini ister. Onun büyük hayranı olan Molly’nin (Mindy Kaling) ise kendini göstermek ve idolünün kariyerini eski haline getirmek için neler yaptığını anlatan bir komedi-drama filmi.