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Gece Seansı
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Eylül 2016
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Filmin Konusu
Evden kaçış oyunlarına tutkun iki eski dostun, tüm varlıklarını ortaya koyarak bu iş için müstakil bir ev tutarlar. Evin keşfedilmemiş bir odasını bulmalarıyla, farkında olmadan laneti serbest bırakırlar. Eve gelen son Gece Seansı müşterileri istemedikleri bir olaydan dolayı gizemli, gerilimli ve korku dolu anlar yaşarlar. Farklı kültürlere ait doğaüstü güçlerin karşılaşması, bu evdeki bulmacaları çözmenize yardımcı olabilecek mi?
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Yorumlar
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Yanlıslıkla girdiğim filmdir. Fena değil.
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