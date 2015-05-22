Gece Takibi

Gangster ve tetikçisi Jimmy Conlon uzun süre mafya babası Shawn Maguire'ın en iyi arkadaşı ve şimdi 55 yaşında olan Jimmy geçmiş günahları ve 30 yıldır bir adım gerisinde kendisini takip eden dedektif polis memuru (D’Onofrio) tarafından esir alınmıştır. Ancak, Jimmy kendisinden uzun zaman önce uzaklaşmış oğlu (Kinnaman) hedef haline geldiğinide, suç dünyasındaki ailesi ve kendisini uzun zaman önce terk etmiş gerçek ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.