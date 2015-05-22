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Gece Takibi

Run All Night

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Fragmanlar


Gece Takibi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.6 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gangster ve tetikçisi Jimmy Conlon uzun süre mafya babası Shawn Maguire'ın en iyi arkadaşı ve şimdi 55 yaşında olan Jimmy geçmiş günahları ve 30 yıldır bir adım gerisinde kendisini takip eden dedektif polis memuru (D’Onofrio) tarafından esir alınmıştır. Ancak, Jimmy kendisinden uzun zaman önce uzaklaşmış oğlu (Kinnaman) hedef haline geldiğinide, suç dünyasındaki ailesi ve kendisini uzun zaman önce terk etmiş gerçek ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • boyle dolu dolu bir mafya filmi yok gecmisini silmeye calisan bir katilin oglu icin yapamiycagi hicbisey yok.Pismanlik ofke yalnizlik basari hirsi zengin olma hayali sonunda hicbisey olamamak aileni bile gorememek ve seni reddeden bir cocugunu nasil koruyabilirsin?sadede mafyalar degil poliste onlardansa tek yapman gereken kacmak gidin ve izleyin derim.

  • cok basarili...

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Oyuncular ve ekip

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