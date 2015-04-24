Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız

İran’ın Bad City adlı şehrinde tuhaf şeyler yaşanmaktadır. Bu hayalet kasabada birçok sefil ruh kol gezmektedir. Bir kadın vampir, kasabanın azılı suçlularının peşine düşer. Arash,arabasını bir torbacıya kaptırmıştır. Arabasını geri almaya gittiğinde adamın öldürüldüğünü görür. Adam, “Kız” adında, şehri lanetli insanlardan arındırmayı amaçlayan bir vampir tarafından öldürülmüştür.