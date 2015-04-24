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Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız

A Girl Walks Home Alone at Night

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Fragmanlar


Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İran’ın Bad City adlı şehrinde tuhaf şeyler yaşanmaktadır. Bu hayalet kasabada birçok sefil ruh kol gezmektedir. Bir kadın vampir, kasabanın azılı suçlularının peşine düşer. Arash,arabasını bir torbacıya kaptırmıştır. Arabasını geri almaya gittiğinde adamın öldürüldüğünü görür. Adam, “Kız” adında, şehri lanetli insanlardan arındırmayı amaçlayan bir vampir tarafından öldürülmüştür.


Filmin Eleştrisi




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