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Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız
A Girl Walks Home Alone at Night
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
İran’ın Bad City adlı şehrinde tuhaf şeyler yaşanmaktadır. Bu hayalet kasabada birçok sefil ruh kol gezmektedir. Bir kadın vampir, kasabanın azılı suçlularının peşine düşer. Arash,arabasını bir torbacıya kaptırmıştır. Arabasını geri almaya gittiğinde adamın öldürüldüğünü görür. Adam, “Kız” adında, şehri lanetli insanlardan arındırmayı amaçlayan bir vampir tarafından öldürülmüştür.
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