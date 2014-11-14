Paramparça bir ailenin kaderinden nasibini almış evin büyük kızı Süsen… Çevresindeki hHer erkeği etkileyecek bir güzelliğe sahip Süsen’in, onunla aynı pavyonda çalışan kocası Yusuf ile çıkmaza girmiş bir evliliği vardır. Evlenip kendi yuvasını kurmak için ailesine karşı çıkmayı göze alır ama istediği hayatı kurmak hiç kolay değildir. Çünkü hayat bazılarına hep ters gider.