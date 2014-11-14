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Gece

Gece

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Gece
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Paramparça bir ailenin kaderinden nasibini almış evin büyük kızı Süsen… Çevresindeki hHer erkeği etkileyecek bir güzelliğe sahip Süsen’in, onunla aynı pavyonda çalışan kocası Yusuf ile çıkmaza girmiş bir evliliği vardır. Evlenip kendi yuvasını kurmak için ailesine karşı çıkmayı göze alır ama istediği hayatı kurmak hiç kolay değildir. Çünkü hayat bazılarına hep ters gider.

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Yorumlar

  • Uzun zamandir bu kadar kotu bir film seyretmemistim. Film boyunca yasadigim ruh daralmalari kelimelerle ifade edilemez. Ne diyalog var ne bir anlam ne bir baglanti konusmalar abartili, yavan konu baglantisiz, alakasiz.. Yok ya daha ne diimde ifade edebileyim kendimi bilemiyorum.

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Oyuncular ve ekip

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