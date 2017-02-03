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Gecenin Kanunu

Live by Night

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Fragmanlar


Gecenin Kanunu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Babacan nasihatler almak Joe Coughlin'in doğasına aykırıdır. Birinci Dünya Savaşı gazisi, Boston Emniyet Müdür Yardımcısı'nın oğlu olmasına rağmen yerleşik düzene karşı bir kanun kaçağı olduğunu ilan etmiştir. Joe tamamen kötü biri değildir; aslında, seçtiği yaşam tarzı için yeterince kötü bile değildir. Altlarında çalışmayı reddettiği gangsterlerin aksine, bir adalet anlayışına sahip, açık yürekli bir insandır. Bunların her ikisi de onun aleyhine işlemiş, onu tekrar tekrar korunmasız kılmıştır —hem işte hem aşkta.

Kendisine ve yakınındakilere yapılan yanlışları düzeltme dürtüsüyle hareket eden Joe, yetiştiriliş tarzına ve kendi ahlak anlayışına aykırı ve riskli bir yola sapar. O ve pervasız ekibi soğuk Boston kışını arkalarında bırakarak, Tampa'nın sıcağına giderler. Ve intikam Joe'nun ticaretini yaptığı romun içindeki şeker kamışlarından daha tatlı olabilse de, Joe onun da bir bedeli olduğunu öğrenecektir.

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