Geçerken Uğradım

İstanbul’da toptan gıda işi ile uğraşan Cavit, uzun zamandır ailesine verdiği tatil sözünü yerine getirmeye karar verir. İstanbul’dan deniz, kum, güneş hayaliyle Antalya’ya doğru yola çıkıp, dönüşte de Türkiye’nin gezilmesi görülmesi gereken ne kadar önemli yeri varsa görmeye kararlı olan aile, yemek için Afyon’da mola verir. Cavit’in Afyon’da oturan askerlik arkadaşı Cemil’e, geçerken uğramasıyla gelişen olaylar komik bir hal alır. Cemil ve ailesinin kendilerini misafir etmesiyle, Afyon’da kalan İstanbullu aile, her gün Afyon’dan gitme planı yapsalar da, akşam yemeklerinde Cavit’in ailesinden birinin çenesi düşüklüğü yüzünden, Cemil ve ailesinin onları bırakmaması sonucu bir türlü Afyon’dan çıkamazlar.