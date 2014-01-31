Geçmiş
Le passe
- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gizem
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Fransa, İtalya
- Gösterim Tarihi :31 Ocak 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :130 dk.
Filmin Konusu
Ahmet, Fransız eşi Marie’den boşanma işlemlerini tamamlamak üzere, dört yıllık bir ayrılığın ardından Tahran’dan Paris’e geir. Marie’nin niyeti yeni sevgilisi Samir’le evlenmektir. Ahmet, Marie’nin önceki beraberliğinden olan kızı Lucie ile ilişkisinin sıkıntılı olduğunu fark edince aralarını bulmaya çalışır fakat böylece geçmişten gelen sırlar açığa çıkmış olur.
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Yorumlar
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Film genelde güzel ama film bitince ee ne oldu şimdi demekten kendinizi alamıyorsunuz!4 sene önce depresyona girip ayyaş olup sevgilisini terk eden 1 adamın geriye mükemmel 1 karakter olarak dönmesi mantık dışı.Filmin sonunda hikaye bölünmüş!ama diyaloglar çok guzel ve mantıklı
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oscar ödüllü iranlı yönetmenin yeni filmi. bu seneki oscara aday olamayınca çok şaşırttı. başarılı bir yapım. filmin sonuna dek gerilim tükenmiyor.