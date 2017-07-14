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Geçmiş
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :14 Temmuz 2017
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Filmin Konusu
Yusuf ellili yaşların başında ünü ülke sınırlarını aşmış idealist bir fotoğraf sanatçısıdır. Meslek hayatının ilk yıllarında Mardin Nusaybinde çekmiş olduğu bir kadın fotoğrafı, hayatının her döneminde tüm saf ve temizliği ile karşısına çıkarken; değişen mevsimler, kadınlar, yakılıp söndürülen sigaralar ve geçen yirmi beş yıla rağmen bir çift ince göz bakışlarındaki naifliği korumayı başarabilmiştir. Hayatın insana bir pul kadar bile değer vermediği günümüz dünyasında, kahramanımız garip bir duygu karmaşası içinde fotoğraftaki kadını tüm masumiyetiyle aramaya koyulur.
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