Sinema>Film Arşiv > Geçmişin Laneti - Visions
Geçmişin Laneti
Visions
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :2016 dk.
Filmin Konusu
Geçirdikleri trafik kazası sonucunda küçük bir çocuğun ölümüne sebep olan Eveleigh ve David çifti, yaşadıkları travmanın etkilerini üzerinden atmak için küçük bir kasabaya yerleşir. Eveleigh, bir süre sonra evin etrafında korkutucu sesler duymaya ve kimseye kanıtlayamadığı görüntüler görmeye başlar. Kasabada yaşayanların anlattıkları ile onu dehşete sürükleyen ipuçlarını birleştirerek bir cevap bulmaya çalışan Eveleigh, hem onun hem de doğmak üzere olan bebeğinin hayatını riske atan ölümcül bir labirente sürüklendiğinin farkında değildir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
-
genel olarak güzeldi on üzerinden 6-7
-
rezalet otesi
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.