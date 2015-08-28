Geçmişin Laneti

Geçirdikleri trafik kazası sonucunda küçük bir çocuğun ölümüne sebep olan Eveleigh ve David çifti, yaşadıkları travmanın etkilerini üzerinden atmak için küçük bir kasabaya yerleşir. Eveleigh, bir süre sonra evin etrafında korkutucu sesler duymaya ve kimseye kanıtlayamadığı görüntüler görmeye başlar. Kasabada yaşayanların anlattıkları ile onu dehşete sürükleyen ipuçlarını birleştirerek bir cevap bulmaya çalışan Eveleigh, hem onun hem de doğmak üzere olan bebeğinin hayatını riske atan ölümcül bir labirente sürüklendiğinin farkında değildir.