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Geçmişin Laneti

Visions

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Fragmanlar


Geçmişin Laneti
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18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Geçirdikleri trafik kazası sonucunda küçük bir çocuğun ölümüne sebep olan Eveleigh ve David çifti, yaşadıkları travmanın etkilerini üzerinden atmak için küçük bir kasabaya yerleşir. Eveleigh, bir süre sonra evin etrafında korkutucu sesler duymaya ve kimseye kanıtlayamadığı görüntüler görmeye başlar. Kasabada yaşayanların anlattıkları ile onu dehşete sürükleyen ipuçlarını birleştirerek bir cevap bulmaya çalışan Eveleigh, hem onun hem de doğmak üzere olan bebeğinin hayatını riske atan ölümcül bir labirente sürüklendiğinin farkında değildir.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • genel olarak güzeldi on üzerinden 6-7

  • rezalet otesi

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Oyuncular ve ekip

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